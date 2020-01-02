黑鷹失事現場。（葉書宏翻攝）

國防部黑鷹直升機在烏來桶後溪山區失事墜毀，包括參謀總長沈一鳴上將在內共8人不幸罹難，5人獲救。桶後溪是台北地區的水源地（翡翠水庫），擁有如油畫般的絕美景色，也是電影《賽德克．巴萊》的拍攝場景。

新北烏來桶後溪的自然生態豐富完整，吸引數十種鳥類棲息，是台灣十大最佳賞鳥地點。當地鋪設全長13 公里長的平整林道，沿途上有激流、大河灣、深谷、瀑布……溪水晶瑩透澈，魚蝦清楚可見，更有苦花、石斑等珍貴魚種。因景色絕美，也被電影《賽德克．巴萊》選為拍攝場景。

終點處的桶後越嶺古道，全長17公里，可達宜蘭礁溪。古道是昔日泰雅族狩獵及遷徙時所踏踩出來的路徑，為這裡美麗的杉木林增添不少歷史古味。

桶後因位在烏來大桶山的後方，所以稱為「桶後」或「桶后」。早期為泰雅族狩獵的山徑，與福巴越嶺道及哈盆越嶺道，都是烏來往來桃園、宜蘭山區的3條百年越嶺古道。

桶後溪之美，遊客皆以「人間天堂」來形容。而基於保護水源地水質及維護溪流生態景觀，入山需申請入山證，桶後步道有車輛進入數量管制。

(中時電子報)