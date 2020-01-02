正黨第四選區候選人林麗容列出6項政見，許多都是耳熟能詳、宛如媽媽經的叮嚀。（譚宇哲攝）

無黨籍新北市第一選區候選人歐崇敬提出的政見，有近半數圍繞在蔡英文總統學歷及論文的爭議。（譚宇哲攝）

新北市第十屆立法委員選舉公報今出爐，候選人政見出現不少亮點與創意，有人仿照學生的家庭聯絡簿闡述政見；有人提出多項政見的一半都是要調查蔡英文總統學歷及論文；甚至有人將「出門帶手機、睡起喝開水、睡前喝高粱、敬老尊賢」等媽媽經列為政見，都令人會心一笑。

2020大選倒數9天，新北市選委會統計，新北市12席區域立委共72人登記參選，創下歷年最多，因設籍時間規範不同，總統副總統選舉人數為332萬1975人，較上屆增加11萬7608人；第10屆立法委員選舉區域及原住民選舉人數為330萬1740人，較上屆增加11萬4908人。

選委會表示，此次選舉全市共設置2559個投開票所，比上次增加146個，其中選舉人數最多的是淡水第79號投開票所，共2201人，人數最少的是石碇第2280號投開票所，只有91人。

此外，本屆最年輕候選人是第九選區台灣維新黨陳愷寧，年僅25歲，最年長的則是無黨籍第三選區候選人82歲的蘇卿彥，兩人年紀相差多達57歲，看出選舉的世代差距。

(中時 )