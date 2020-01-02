荷蘭諮詢公司今天表示，儘管2019年3月發生波音737MAX客機衣索比亞空難，2019年大型商用客機墜機死亡人數減少逾50%。

飛航諮詢公司To70表示，去年大型商用客機發生86起意外，8起致命，共造成257人死亡。2018年發生160起意外，其中13起致命，造成534人死亡。

To70表示，去年大型商用載客機的致命事故死亡率為每100萬個班次發生0.18次，或每558萬個班次發生一起致命事故。死者包括乘客、空服員以及飛機發生意外時在地面的人。

根據To70，研究觀察的大型客機，包括全世界航空公司幾乎所有乘客使用的飛機，但排除部分現役通勤客機，像是賽斯納208型（Cessna 208 Caravan）及一些較小型的渦輪螺旋槳發動機飛機。

To70表示，2019年飛航業者有很大心力花在「無人機等所謂『未來威脅』」方面；但MAX墜機「提醒我們，應該注意的是讓民航這麼安全的基礎，也就是由充分獲得資訊且訓練良好的機組員駕駛、設計精良且建造完善的飛機」。

航空安全網（Aviation Safety Network）今天表示，儘管發生MAX墜機事件，2019年仍是「商業飛航最安全的其中一年」，3月衣航空難罹難者157人，就占了去年全球客機空難死亡總數的一半以上。

(中央社)