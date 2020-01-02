賈靜雯接受《Marie Claire美麗佳人》訪問，嘗試以一頭粉紅色俐落短髮，微微露出結實腹肌造型，「其實一個藝人的樣子大家看習慣了，突然做太大改變，很怕大家會不能接受，不過最近我覺得好像差不多是時候了，可以換換不同風格」。

賈靜雯嘗試新造型。《Marie Claire美麗佳人》提供

2019年主演作品《罪夢者》，有人說是大膽的藝術實驗，也有人吞不去，早早棄劇，關於正反兩極評價，身為女主角之一的她，面對批判也有自己的一套學問，「觀眾看戲，也就講求緣分啊，有負評並非壞事，也能夠當作未來與觀眾溝通參考，同一件事情，總會有不同看法，不需要強求，沒有一定的好，也沒有一定的壞，就算今天是國際級大導演，也不是所有作品都是完美的，創作就是很主觀的事情」。

近年事業與家庭的成功有目共睹，回望過去的人生旅程，對賈靜雯來說並非只是完成一項工作，或是成為誰的妻子、母親那麼簡單，「一切都是順著命運的安排，只知道盡力去做，享受其中的過程，比結果重要」。

她以《我們與惡的距離》拿金鐘獎視后之後，對於挑戰角色或是劇本的選擇上，會有不同的想法？她說：「我不會因為得獎有包袱就開始挑劇本、挑角色，或是刻意去做所謂的挑戰，等到下一個適合的劇本找上門，我認為和這個劇本有緣分，現階段有能力處理劇中的角色時才會接下，我認為和一齣戲共同成長，才是這份工作最大的樂趣。」

對2020年的期許，賈靜雯逗趣說「希望願望都能實現」，或許貪心，但是許願如果不貪心點，怎麼能叫「願望」。她勉勵大家「很多時候我們會逃避問題，不正視自己的問題，但如果只是一味地逃避，就會一直重蹈覆徹，只有面對失敗，才會有成功的一天」。

(中時 )