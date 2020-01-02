黑鷹失事／國民黨表哀悼 呼籲相關單位速查事件真相 15:132020/01/02 中時 趙婉淳 、黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機今早經傳失事消息，機上共13人中8人罹難，參謀總長沈一鳴殉職。對此，國民黨發布新聞稿表達哀悼之意，盼亡者安息，傷者早日康復，同時呼籲政府相關單位儘速查明事件真相，並針對同類型機種確實做好全面檢整，避免憾事再度發生。 稍早黨主席吳敦義也在臉書發文為逝者哀悼，他說，今天上午發生了黑鷹直升機失事的事件，也傳來不幸的消息，盼一起為逝者哀悼傷者祈福，希望接下來新的一年，全國都能平安，風調雨順。 (中時 ) #國民黨 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋：不把權力關進籠子 小心權力把人民關進籠子 14:322019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 國民黨轟「反滲透法」違憲侵人權 綠色恐怖新工具 17:092019/12/31 政治 藍營批獨裁 籲全民一起抗惡法 04:092020/01/01 焦點新聞 綠色恐怖 選民自救 04:102020/01/01 時論廣場 國民黨催生新版「92共識」？吳敦義這麼說…. 09:382020/01/01 政治 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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