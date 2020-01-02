黑鷹直升機今早經傳失事消息，機上共13人中8人罹難，參謀總長沈一鳴殉職。對此，國民黨發布新聞稿表達哀悼之意，盼亡者安息，傷者早日康復，同時呼籲政府相關單位儘速查明事件真相，並針對同類型機種確實做好全面檢整，避免憾事再度發生。

稍早黨主席吳敦義也在臉書發文為逝者哀悼，他說，今天上午發生了黑鷹直升機失事的事件，也傳來不幸的消息，盼一起為逝者哀悼傷者祈福，希望接下來新的一年，全國都能平安，風調雨順。

(中時 )