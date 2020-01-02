空軍黑鷹直升機今早失事，參謀總長沈一鳴上將等將領不幸罹難。沈一鳴去年6月升任參謀總長，曾任參謀總長、國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部指揮官。

沈一鳴是空軍官校68年班、空院81年班，曾赴法國受訓，為我國首批幻象2000戰機種子教官，更是首席試飛官；也曾赴美國空軍戰爭學院深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士。

沈一鳴最為人津津樂道的事，莫過於曾參與「大漠計畫」，前往北葉門執行秘密任務長達一年的時間，協助當地組建機隊。

根據國防部史政編譯室出版的「鐵翼雄鷹：大漠計畫口述歷史」，1979年南、北葉門爆發戰爭，我最大邦交國沙烏地阿拉伯為避免北葉門遭赤化，出資為北葉門組建F-5機隊，但因北葉門空軍人才與訓練不足，沙國向我尋求支援，考量當時外交需求，我政府接下任務展開長達12年的援助計畫。

沈一鳴是第8梯次的成員，也是國軍現役唯一曾參與大漠計畫的將官。他在葉門的任務期間大約一年左右，曾轉換身分成為我國與沙烏地阿拉伯專案軍事合作計畫成員，並派駐到北葉門。為了入境隨俗，還特意學跟隨當地空軍留著中東男子特有的鬍鬚。

軍方人士表示，沈一鳴外語能力佳，多次參與軍方涉外事務，富有宏觀國際視野；任職空軍司令期間致力推動國際軍事事務交流，同時肩負強化對美軍印太司令部聯繫與溝通等角色。

軍方人士說，沈一鳴為人謙沖，為將以理服人，不會胡亂發脾氣。他特別注重科學證據與專業分析，對於報告文件從小處著手，進入宏觀分析，讓提出報告的參謀不得不信服。

(中時 )