新竹地院召開「勞動調解委員授證典禮暨座談會」， 民事庭庭長吳靜怡介紹勞動調解程序運作。（羅浚濱攝）

2020元旦上路的勞動事件法，開啟勞動審理新紀元，新竹地方法院2日舉辨「勞動調解委員授證典禮暨座談會」，因勞動調解新制迴異於傳統的調解程序，讓與會調解委員和勞動專業法庭庭長、法官展開熱烈交流討論。

新竹地方法院院長周煙平指出，新制勞動調解特色為「勞動調解前置原則」，也就是說案件起訴後，原則上應先行調解，不能直接由法官開庭審理，對勞雇雙方來說，前階段調解可在法律、勞資專業知識經驗等「資訊公開」情況下，做出自主合意解決的決定。

勞動調解不成立進入訴訟程序時，由1位法官、1位勞動組及1位事業組調解委員3人組成的「勞動調解委員會」受理案件，參與調解的法官審判，可完整銜接已進行的調解程序，達到迅速、妥適、專業、有效及平等處理勞動事件。

周煙平為讓勞動事件新制落實執行，指示相關科室全力配合建置勞動調解室，亦鼓勵訴訟輔導及負責勞動調解業務人員參與相關教育訓練，期待在新制架構下促進勞資關係的和諧，共創雙贏。

周煙平頒發聘書給勞動組、事業組調解委員代表，感謝勞動調解委員願意花費時間貢獻專業及勞資經驗，協助地院推展勞動事件調解程序。

民事庭庭長吳靜怡介紹勞動調解程序運作，地院特別規畫調解室，設置不透明玻璃隔牆遮蔽措施，受理違反性別工作平等法爭議事件，讓近百位調解委員參觀後都感到相當貼心。

(中時 )