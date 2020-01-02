帛琉醫院門診副護理長(KADOILTELATK)以往都是負責帛琉病患轉診來台，這次自己因長期腹痛，且持續惡化，由帛琉轉診至台灣，經新光醫院一段外科方躍霖醫師診斷為乙狀結腸憩室炎破裂合併膿瘍，由於小腸、子宮、膀胱嚴重沾黏，經安排達文西手術切除乙狀結腸憩室並清除結腸膿腫，術後復原良好。

新光醫院表示，帛琉全國只有1間醫院、3間診所及小型的社區醫療中心， 2013年開始跨國轉診至新光醫院，至今超過3千300人次帛琉急重症病患來台就醫，帛琉跨國轉診病人有70％選擇到新光醫院，轉診病人前三大疾病為心血管疾病、骨折與骨外傷、癌症。由於心血管疾病主要與帛琉人民飲食造成肥胖有關，新光醫院2015年就進入帛琉校園，啟動校園計畫，教導孩子正確的飲食觀念、培養對食用蔬果的興趣，協助改變營養午餐的內容，將營養衛教觀念扎根。

新光醫院指出，新光醫院扎根帛琉醫療，把愛送到友邦，守護當地居民的健康，開創國際醫療合作的成功模式，藉由醫療外交凝聚邦誼，不僅嘉惠帛琉居民，更是台灣的驕傲，兩國所奠基的深厚友誼，讓帛琉政府不僅在世界衛生大會發言力挺台灣，也頒給新光醫院董事長吳東進榮譽公民的殊榮。

《跨海的守護者──新光醫院扎根帛琉醫療的故事》2019增訂版，記錄新光醫院在帛琉深耕12年的動人個案和深遠計劃，如2017年帛琉游泳小將、「奇蹟男孩」諾艾（Noel E. Keane）。遭遇車禍，大腿嚴重受創，醫療包機轉診來台，前後共經歷六次手術免於截肢，他不但重返泳池練習，而且繼續創造比賽紀錄，非常有機會代表帛琉角逐東京奧運的游泳項目。另2019年10月新光醫院捐贈帛琉醫療救護船，並將該船引擎升級到300馬力雙引擎，縮短航行時間，為緊急病人爭取更多時間。

(中時 )