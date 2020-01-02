黑鷹迫降8罹難5生還 國防部證實參謀總長沈一鳴殉職

(15:41 更新內文) 國軍黑鷹直升機今天上午發生迫降事件，飛機上包含參謀總長沈一鳴等共13名軍官，國防部稍早記者會證實，僅5人生還。三軍總醫院表示，早上11點左右已經組成以外科為主的20人醫療小組，前往鄰近事故的礁溪杏和醫院待命。最新消息指出，經評估傷勢狀況，確定將傷者後送三總，但後送時間還不確定。

今天14時00分時，空軍司令熊厚基上將宣布，13員機務人員及乘客，僅5名生還，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。

三總表示，上午收到消息後，已經立刻由外科醫師為首的醫護人員和行政人員前往礁溪杏和醫院，等待傷患若送到杏和醫院評估傷勢後，視狀況後送內湖三總，內湖三總也已經做後端醫療準備，隨時等待緊急救護。最新消息，現已確定將傷者後送三總，但後送時間還不確定。

(中時 )