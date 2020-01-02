牧德科技(3563)去年12月合併營收約1.41億元，月增4.92%，年減46.65%，牧德預計2月5日舉行法說會，隨著景氣逐漸回溫，5G相關應用及半導體需求增溫，目前訂單能見度優於去年第4季，牧德審慎樂觀看待今年第1季營運。

受到產業景氣急凍影響，牧德去年12月合併營收為1.41億元，月增4.92%，年減46.65%，累計去年第4季合併營收為4.46億元，季減30.53%，累計2019年合併營收為25.41億元，較2018年減少18.3%。

牧德表示，隨著2020年景氣逐漸回溫，5G相關產業成為本業新動能，加上半導體需求增溫，營運看起來已於去年第4季落底，目前訂單能見度優於去年第4季，審慎樂觀看待今年第1季營運，公司將積極開拓國際市場，且新創事業Smart camera佈局成果逐漸顯現，預計將能帶動營收成長。

牧德預計2月5日召開例行法說會，說明未來營運展望。

(時報資訊)

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