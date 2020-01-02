TrendForce光電研究指出，電競液晶監視器2019年出貨量估計可達850萬台，年成長57％。隨著電競面板供應種類及品牌開發機種越來越多元，2020年出貨預估將達1,100～1,200萬台，年成長約達4成，維持高速成長表現。

TrendForce資深研究經理王靖怡表示，2019年電競面板供應廠商持續增加，除了原先的三星顯示(SDC)、樂金顯示(LGD)、友達(2409)、群創(3481)及京東方外，華星光電及中電熊貓也在2019年量產並打入供應鏈，供應商增加也代表電競面板供給增加，使得售價漸趨親民，有利於產品普及。

以面板液晶類型來看，2019年在曲面電競趨勢帶動下，VA占比大幅躍升，IPS則因快速液晶技術的導入，反應速度提升，也逐漸在電競顯示器領域嶄露頭角。隨著IPS快速液晶面板產品逐步開出，預計2020年IPS滲透率將由2019年的10％提升至15～20％。

從電競監視器產品觀察，曲面電競液晶監視器於2018年透過高性價比開始異軍突起，2019年在AOC/Philips、三星(Samsung)、微星(MSI)等品牌積極以曲面產品擴張電競市場，推升曲面電競監視器占比達到整體電競監視器的近6成，也成功帶動此三品牌2019年電競出貨量大幅成長，其中微星持續擴大中大尺寸及多元化產品線，以期2020年維持高度成長動能。

電競監視器在質的方面也持續提升，如曲面電競監視器目前最小曲率為1500R，2020年將有1000R的產品推出，品牌中以微星及三星尤為積極，預計在2020年CES將展出相關產品。

(時報資訊)