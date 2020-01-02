中磊(5388)今(2)日宣佈，將參與1月7日至10日於美國拉斯維加斯舉行之CES 2020消費電子展，CES 2020為全球規模最大之消費電子產品盛會，此次中磊參展CES 2020，將與全球電信服務商就智慧物聯網應用進行廣泛交流，中磊於此次會中將展出新世代AIoT(AI+IoT)智慧物聯網及M-IoT(Mobile IoT)行動物聯網之解決方案，展現中磊於物聯網技術之領先地位。

據研究機構Gartner預估，2019年全球連網裝置數量將達142億個，2021年更將達到250億個。物聯網技術持續躍進，啟動了新數位革命，將引領產業發展創新之應用服務。

中磊總經理王煒表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，此次於CES 2020展出新世代智慧物聯網解決方案，提供客戶以IoT為基礎、服務為導向的創新產品，期成為客戶最佳技術夥伴，共創產業新價值。

AI人工智慧結合IoT而成「AIoT」已為智慧物聯網新趨勢，面對未來AI應用之多元發展，中磊高解析度網路攝影機融合深度學習技術，具臉部辨識、智慧分析、異常移動偵測等功能，不僅打造嚴密之居家防護網，更可擴及至智慧商店、智慧城市、智慧交通等應用。此外，中磊WiFi Mesh無線路由器可依家庭或企業環境彈性擴充網路設備，不僅安裝簡易，更提升無線訊號及家庭全覆蓋，讓消費者享受高速穩定、無縫連接之寬頻體驗。因應未來5G時代大規模機器型通訊需求，需具備低功耗、高密度與低成本之佈署環境；中磊M-IoT智慧物聯網解決方案，可支援NB-IoT及LTE-M技術，廣泛應用於智慧能源管理、環境監測、健康照護、資產定位等。

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