8年前賣起益生菌，廖上翔雖然經歷不少挫折，然而靠著電訪與消費者對談，成功闖出一片天，「我們一開始就成立電訪團隊（Call Center），現在約20人，占公司員工的一半。透過聊天才能了解客戶真正需求，幫助商品開發及改善。」

不過，電訪員工不是24小時服務，「我要求員工6點半準時下班，因為下班後的時間，才是贏別人的時間，有時間充電放鬆，才有能量面對工作上的挑戰。」廖上翔娓娓道來。

廖上翔把住家當成辦公室，一旦確定商品定位，他立刻發揮業務經理開發客戶的精神，找上國外知名大廠供應原料，接著在國內尋找符合ＩＳＯ、ＧＭＰ規範的工廠。「我捨不得坐高鐵，就坐客運南下，一天拜訪3、4家工廠。」

悠活原力配合的台灣工廠，獲得ISO及GMP認證，對環境乾淨度要求很高。（圖／悠活原力提供）

好菌達人 廖少翔

悠活原力

「我們的產品是『多菌發酵』，和別家的『單一菌種』不同。」廖上翔進一步解釋，根據林口長庚前胃腸科顧問級主治醫師陳邦基研究，補充多種共生相容的菌種，比單一菌種更好，許多學者也認為「多菌」才能同時照顧到不同體質的人。

(中時電子報)