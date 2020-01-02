全國首創靜宜大學推動「校校產三方培育專班」，為越南台商培育當地人才。（陳世宗攝）

越南學生至靜宜大學進修專業課程3個月返越後，為台商企業所任用；共創學校、企業與學生三贏局面！（陳世宗攝）

靜宜大學校長唐傳義（右）與簽訂「越南國際專班」代表，互贈紀念品。（陳世宗攝）

靜宜大學與越南土龍木大學締結姐妹校，並與寶成工業股份有限公司、薩摩亞商志強國際企業股份有限公司台灣分公司合作開辦「越南國際專班」，三方舉行簽約典禮！將甄選土龍木大學越南學生至靜宜大學進修專業課程3個月；返越後為台商企業所任用，共創學校、企業與學生三贏局面！

校長唐傳義表示，靜宜大學積極提升學生「國際移動力」，此次更進展到跨國人才的培訓，這是新創舉，未來更將協助產業的需求，培育專業領域人才。

靜宜主任秘書簡義信說，該校全國首創與越南土龍木大學，及越南的台灣企業推動「校校產三方培育專班」計畫，甄選越生來臺進修，並由靜宜新住民二代同學擔任學伴，協助越生適應來台生活。目前以中文專班為主，109年二月起將開設3班次，包括寶成國際專班(日文與華文)、志強企業專班(日文及華文)，及其他企業華語文專班。

靜宜大學EMBA校友、南投縣議員羅美玲說，東南亞國家中，以越南籍的姐妹佔多數，也為台灣孕育出最多的新住民二代。很多台商到越南設廠促進兩國交流，歡迎越南學子來臺學習；新住民二代也可回到媽媽的原生國家，學習文化及與語言，這是很好的國際交流。

越南土龍木大學校長Nguyen Van Hiep表示，土龍木大學是越南平陽省唯一國立大學，近年台商大量在平陽投資，如何提供臺商人力需要，是重要的任務。感謝台商幫助學生來台學習，希望合作模式持續擴大，更多學生能受惠。

唐傳義指出，很高興能與平陽第一學府合作，允諾將擴大合作，做好優秀人才培育。靜宜在「跨領域人才培育」位居全台先導位置，雙方未來可運用合聘機制，將最好的師資與資源，運用於跨國、跨領域的國際博士班。

全球知名鞋業製造商「寶成工業」人力資源部副協理許靜娟表示，目前寶成工業在全球10多個國家中，超過30萬位員工，越南是最大生產基地，秉持「取之於社會、用之於社會」，希望未來有很好的合作與發展。

鞋類製造商「志強國際企業」台灣分公司人力資源經理何蕙芳表示，目前在3個國家設有生產基地，其中越南最大。今年領先台灣企業，率先贊助越南學生到靜宜學習，希望成為很好的示範。

靜宜產業學院院長魏清圳表示，產業學院協助大一新生的生涯規劃，到大四的職涯輔導，以培養學生具備跨領域整合、創新研發、處理跨界人際關係、及解決產業問題等核心能力。值得一提的是，該學院引進外來資金及校友挹注，以靜宜愛的循環，讓學生能在校內基地或校外產業實習及創業。此次與越南土龍木大學校校產合作，為臺商培訓越南學生，希望未來能拓展更多境外培育計畫。

越南學生黎氏黃妮表示，她很喜歡台灣、來台3個月，不僅學習中文，也能瞭解台灣文化，回越南後，將在台商公司工作。黃明月則說，今年自土龍木大學畢業，來臺期間，能提升中文能力、認識很多朋友與師長，回越南後，希望將學習經驗實際運用工作中。

(中時 )