總統府祕書長陳菊2日上午赴苗栗頭份義民廟參拜，呼籲客家鄉親支持蔡英文連任。〔謝明俊攝〕

苗栗縣民進黨立委候選人徐定禎一早就在頭份交流道旁拜票。〔徐定禎總部提供／謝明俊苗栗傳真〕

總統府祕書長陳菊，2日上午赴苗栗頭份義民廟替黨籍立委候選人徐定禎站台拉票，陳菊在義民廟上完香後致辭時表示，苗栗數10年以來都沒改變過，這在全國是少有的例子，她呼籲客家鄉親守著客家硬頸精神，這次要做一個改變，把徐定禎送進立法院幫苗栗爭取預算做好建設，也要讓客家妹蔡英文繼續連任。

徐定禎2日一早就先呼應民進黨全國立委候選人一起站出來街頭拜票活動，於上午7點半就率領競選團隊在頭份交流道西側，向上班來往車輛拜票，稍晚，徐定禎於上午11時轉往頭份義民廟，陪同花媽陳菊到義民廟參拜。

陳菊表示，苗栗的台3線是全台灣最浪漫、最重要的，客委會主委李永得、包括總統都是優秀的客家子弟，要跟頭份所有的鄉親拜託，蔡英文總統是客家妹，她是台灣歷史上第1個女性客家總統，總統選戰，她期待客家大團結，支持我們的客家妹蔡英文總統，讓客家妹繼續領導台灣。

陳菊推薦徐定禎認真努力，苗栗長期以來一直被壟斷，所以苗栗在台灣民主史上，是一個非常艱難的選區，徐定禎願意承擔站出來，拜託苗栗客家鄉親，一定要全力支持徐定禎，讓苗栗有改變。陳菊並舉北市立委候選人吳怡農為例，原本吳怡農與對手相差20幾個百分點，經過吳怡農表達他的理念，現在已不分上下，再推一把，他就能改變，期待苗栗山線給徐定禎一個機會，讓他在立法院替苗栗爭取更多預算，改變苗栗。

(中時 )