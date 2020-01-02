國防部一架搭載參謀總長沈一鳴等13人的黑鷹直升機，今天早上在新北市烏來山區迫降，造成沈一鳴總長等8人喪生、5人生還的重大國家損失慘案，雲林縣長張麗善剛剛在臉書發文哀悼。

張麗善貼文「今天上午驚傳今日國家失去包括參謀總長沈一鳴將軍在內的八名英魂，我們哀痛無比，麗善向折翼的國軍將領與弟兄致上最高敬意，也請鄉親朋友一起為傷者祈福。」

據《中時電子報》報導，參謀總長沈一鳴的多名高階將領的一架UH-60黑鷹直升機，今（2日）早傳迫降新店、宜蘭交界的福山山區。此行是總長沈一鳴率領軍官要前往宜蘭東澳嶺雷達站，對雷達站官兵進行春節慰問。

中時電子報報導，本架黑鷹直升機含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，8時22分消失在雷達上，後來證實迫降新北市烏來山區。宜蘭縣消防局特搜隊抵達現場搜救，根據搜救人員回報，除發現5名生還者外，其餘8人皆被壓在殘破的殘骸內，確認都已無生命跡象。

(中時 )