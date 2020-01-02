內政部統計，全台未能尋獲保險受益人的待給付金額已累積達40億元以上，為協助保險業者尋找受益人，內政部日前已訂定作業原則，保險業者可檢附利害關係證明等文件，向戶政事務所申請大宗戶籍謄本，以早日聯繫受益人領取保險金，預估將有百萬以上民眾可受惠。

內政部表示，由於壽險公會反映以往保單沒有強制要保人提供受益人地址及電話等聯絡方式，或依所留地址，未能尋獲受益人，導致約有百萬件待保險理賠案件無法辦理給付，「應付未付」款項累積達40億元以上。

為使保單受益人能早日獲得應有的保險金，內政部與金管會、壽險公會及各地方政府共同研商，訂定保險業申請大宗戶籍謄本的作業原則，即日起保險業者可檢附公司登記及利害關係證明等文件，向戶政事務所提出申請，取得受益人戶籍地址資料，以早日聯繫受益人領取，讓家人遺落的愛能夠延續下去。

內政部指出，自2016年9月1日起，民眾至戶政事務所辦理親屬死亡登記時，已可由戶所通報壽險公會，清查亡故者的人身保險承保情形，並通知受益人領取保險金。迄今已協助通報逾37萬件，理賠金額突破1000億，這次更經由簡化作業，協助保險業者尋找多年未能連繫上的受益人，讓更多民眾感受到亡故家人的愛。

(中時 )