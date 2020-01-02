台南市下營南外環道路新闢工程已完工，市長黃偉哲（右）2日前往視察工程品質。（劉秀芬攝）

台南市下營南外環道路新闢工程於日前完工，市長黃偉哲2日前往視察工程品質，並了解下營黑橋的施工進度。黃偉哲表示，南外環通車後，可紓解下營區內交通；黑橋施工進度超前，期待雨季前能完工，改善淹水的情況。

台南市工務局表示，下營南外環道路闢新闢工程歷時2年、耗資5億3000萬元，總長度3.267公里，寬度20公尺，雙向各配置1線汽車道、1線機車道及兩側人行步道，去年12月底完工，待工程驗收完成後，預計最快農曆年前可以開放通車。

通車後南外環將與東側的台19甲中興南路、北側的市道174線連結，成為完整的外環系統，可紓解下營區內交通，不進入市區車流可由外環道迅速通往台84線麻豆交流道等地，對下營市區交通有很大改善。

黃偉哲2日也特別關心下營南59線黑橋改建工程，黑橋因寬度不足、中間落墩常造成水流阻礙，雨季容易造成淹水問題。市府去年爭取到1.2億餘元經費進行橋樑改善工程，採不落墩之單跨箱型鋼梁橋，並提升為10年防洪標準，預計今年8月底完工。

(中時 )