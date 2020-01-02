斷開科技業工作後，廖上翔曾與朋友合夥創業做生技業，販售罐頭植物，卻因為理念不合黯然收場，接著他轉戰直銷業，「一開始上台時，我滔滔不絕講了2小時，卻連一支牙膏沒賣出去；後來自己邊做邊學，最後底下帶了30幾個人（下線），從牙膏到高價的保健食品都能讓客戶買單，甚至做到紅寶石級主任。」

「很多大學及研究所同學，在電子公司年收入2、300萬元，但嫌工時過長，他們看我做直銷的收入不錯，也辭職加入。但我是業務經理出身，習慣與人互動，他們是工程師出身，可能因為不善言辭或不好意思開口，加入直銷後，有人一個月收入不到2萬元，要如何養家？想再回去電子產業，好位子又被占走。」廖上翔說。

眼見同學因失敗而離開直銷業，廖上翔非常內疚，壓力大到整整拉肚子一年，臉上痘痘更是沒消過，他只好「引咎辭職」，不過，這一次選擇創業重新出發。「做直銷5年來，我發現許多客戶不願意花大錢買保健食品，再加上自己曾腸胃失調，就決定主打益生菌產品，腸胃道顧好，身體才能吸收營養；創業第一桶金則是和家人借來的，謝謝他們還願意相信我。」

「我們的商品較平價，符合消費者『俗擱大碗』的需求。」只是，當時廖上翔帶著第一批產品去郵局、電信門市擺攤，或到傳統藥局推銷，幾乎全軍覆沒，「直到進駐團購平台才一炮而紅。第一次販售，4天就賣近3千盒，賺進90萬元。」

悠活原力

(中時電子報)