今日驚傳UH-60M黑鷹直升機在新北、宜蘭交界山區發生事故，造成8人罹難，其中包括我國參謀總長沈一鳴；對此，蔡英文辦公室發出最新聲明，宣布蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天內，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。
蔡英文連任辦公室表示，鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1／2-1／4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。
聲明全文如下：
鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。
(中時電子報)
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