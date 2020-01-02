今日驚傳UH-60M黑鷹直升機在新北、宜蘭交界山區發生事故，造成8人罹難，其中包括我國參謀總長沈一鳴；對此，蔡英文辦公室發出最新聲明，宣布蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天內，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

蔡英文連任辦公室表示，鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1／2-1／4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

聲明全文如下：

鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

(中時電子報)