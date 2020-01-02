台視、八大新戲《你那邊怎樣・我這邊ok》 去年拿下金馬男配角的劉冠廷，為了精準詮釋「中槍倒下」這一幕，笑稱自己「用盡生命一切在演」，頻繁練習倒下的他還不慎撞到頭都「腫一包惹！」，只為了在鏡頭裡呈現最帥氣倒下的畫面。

劉冠廷為帥氣中槍倒下，苦練倒地頭撞到腫一包。拙八郎提供

去年一舉拿下金馬男配角的劉冠廷，劇中為了救心儀對象曾之喬，挺身為她擋子彈而中槍，「要如何帥氣倒下，又不讓自己受傷很難」。這幕令他苦惱許久，因必須盡可能不讓自己受傷，但又要在鏡頭呈現帥氣倒地，現場他苦練多次倒地動作，不停撞到自己的頭，最後只能苦笑：「頭撞到都腫一包了」。

劇中ATM盜領案、騰昇銀行集團內鬥將落幕，飾演幕後駭客主嫌「沈安義」的張耀仁不幸中槍落網，原來他一手設計的復仇計畫是為了替姊姊江沂宸報仇。新生代演員張耀仁分飾兩角，更男扮女裝成「中年婆婆」，首度詮釋反派角色的他，為戲做足功課，更勤練健身讓自己在最佳狀態。

張耀仁槍戰戲。拙八郎提供

張耀仁首度擔綱演出反派角色，他飾演的「沈安義」是貫穿全劇的大魔王角色，戲中他扮演「保全」與「幕後駭客主嫌」兩種角色身份。他為了清楚切割角色，甚至自製長篇幅時間軸筆記，笑稱就像他的「葵花寶典」，在拍攝前，他還特地幫角色「腦補」劇本裡沒有交代的情節，以幫助自己快速進入角色狀態，為戲做足功課。

張耀仁為戲男扮女裝「中年婆婆」。拙八郎提供

張耀仁飾演的反派角色將卸下劇中略帶神秘感的「中年婆婆」面紗，這個男扮女裝的變妝過程，請來特化小組先用動畫幫他合成變妝後模樣，再分次把「臉皮」貼在他臉上；為了怕臉皮掉下來，工作人員得守在一旁幫忙他吸汗，他想起第1次化女妝時整整耗時快1天。

張耀仁自製同身高長篇幅筆記，為戲做足功課。拙八郎提供

貼臉皮時，常常一不小心貼到破皮、結痂流血，拆下來時甚至因不習慣，使他臉上長了許多痘痘，讓他吃足苦頭。他也特別感謝優秀的特化小組，精心幫他打造出維妙維肖的婆婆造型。

張耀仁男扮女裝，破皮、長痘痘為戲吃足苦頭。拙八郎提供

為完美詮釋「中年婆婆」的姿態，張耀仁除了觀察年長者走路方式和行為動作，下戲後不會馬上卸妝，而是留下來揣摩、練習，花時間讓角色合理化，他自曝在片場曾以男扮女裝去買咖啡，他自豪自己的「中年婆婆」裝扮，除了嚇到現場的工作人員外，更被路人投射異樣眼光。

台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》每週五晚間10點台視首播、每週日晚間8點八大戲劇台播出。

(中時 )