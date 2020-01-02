1月2日早上，參謀總長沈一鳴率與高階將領們，搭乘UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機，預定前往宜蘭東澳嶺雷達站慰勞官兵，但直升機不幸墜落宜蘭福山山區，現已知參謀總長沈一鳴等8人喪生，其他5人則獲救送醫，然而在今天早上，立委王定宇卻在臉書放不實消息，導致消息更為混亂，實為最糟示範。

王定宇臉書在早上10:13分發表臉書稱已找到迫降的直升機，並且包括參謀總長沈一鳴已獲救，並送醫救治中，許多媒體也引用此說，不過隨後軍方否認，表示訊息錯誤。王定宇在中午12點47分再發表臉書更正，表示「稍早聯絡人傳遞有誤，參謀總長沈一鳴尚待搜救」

然而最新消息卻是，包括總長沈一鳴上將與兩名駕駛，總共8人不幸罹難，那麼先前王定宇的消息又從何而來?顯然造成訊息的混亂。

媒體難為，引用王定宇說法，稍後又必須為此事更正。(圖/nownews)

與王宇定競選立委的洪秀柱就在臉書上批評：「重大國防事故應由國防部統一對外發布資訊，立委的職責是監督政府、反映民情，而不是把社群媒體當新聞速報一樣，不斷刷快訊！國防外交立委應該了解，滿足大眾知的權力的同時，更要注意避免擾亂資訊，尊重國防部的對外發言機制，也用同理心對待傷者及家屬，過於頻繁片斷的資訊只會造成家屬的心理壓力，尤其是若眾多資訊內容分歧不一，更會增添家屬的煩憂。我們為亡者哀悼，也為傷者及家屬祈禱，但請記得留給他們一些空間，不要徒增別人的困擾。」

同樣的，中華戰略學會研究員張競博士也表示，先前曾有媒體詢問過他，但是直接斷然拒訪，因為「此時妄下評論轉述訊息都不道德，請媒體專心從官方管道獲得正確資訊，不要從社交媒體捕風捉影」

雖然各界都關心此起事件，王定宇應該也是好意提供他所知的，然而他卻是好心做壞事，即使他有特別管道能夠與最前線搜救人員聯絡，他也不應打擾這些人員，更不該搶先在搜救部門公布前就草率放話，這不是立委的職責，等於是帶頭做假新聞，徒增社會的不安。

(中時電子報)