廖上翔印象最深刻的消費者，是一位在桃園擔任作業員的媽媽，這位媽媽每天工作至少12個小時，只好拜託屏東的娘家照顧小孩，「5、6年前，我們把一款益生菌從團購平台下架，那位媽媽買不到就打電話來公司，我就和她小聊了一下，她懇託我把益生菌直接寄到娘家，還說『只買得起悠活原力給孩子吃，你們千萬不能倒』。掛掉電話時，我的心情久久不能平復，那份感動一直支持我到今天。」

悠活原力在「Groupon」、「GOMAJI」、「創業家兄弟」等團購平台，獲得98％消費者滿意度，連續77個月攻占保健食品類銷售冠軍。廖上翔語帶驕傲地說，「消費者滿意度要超過95％，在團購平台中只有不到一成的店家做得到。」

益生菌研發人員透過實驗，從原料到成品層層把關。（圖／悠活原力提供）

使用者李小姐說，因為產品價格不貴，還有奇異果和芒果口味，品項多元，吃的時間也說得很清楚，不用擔心會搞錯。

「雖然開業10個月就打平損益，但競爭對手總是不斷出現。」為此，廖上翔還進軍大樹藥局、康是美、屈臣氏及六百家藥局實體通路，如今營收突破億元，自家網站、電銷及實體通路的業績，恰巧三分天下。

「今年是非常關鍵的一年，未來準備上櫃，員工們都能認股。明年初也會進軍美國及大陸市場，朝國際化邁進。」假日帶著4歲孩子一起攀岩的廖上翔說，只要方法對了，就能向高峰邁進。

悠活原力

(中時電子報)