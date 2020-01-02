日本NHK電視周四報導，日本當局允許因財務不當行為而遭到起訴和解職的日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn），在交保候審期間攜帶一本放在上鎖箱子裡的備用法國護照，這或許能解釋他如何能棄保潛逃至黎巴嫩。

NHK亦報導，日本檢方周四搜索了戈恩在東京的住宅。

戈恩是全世界最知名的經理人之一，如今已經成為日本最有名的逃犯。他在周二發表聲明證實已經抵達黎巴嫩，逃離他所謂「被操縱」的日本司法制度。

戈恩擁有法國、黎巴嫩和巴西國籍，路透報導，在經過3個月的策劃，戈恩在數日前由一家私人保全公司偷渡出境。由於還在新年假期間，日本政府尚未就戈恩潛逃出境正式發表評論。黎巴嫩官方則表示，戈恩是持有法國護照合法入境。

戈恩在日本的其中一位律師於事發當時曾表示，依據保釋條件，律師團仍然保管著戈恩的3本護照。不過NHK援引消息來源報導，戈恩已獲得法國核發備用護照，在出境前幾個月就已經隨身攜帶。

消息人士表示，自5月起戈恩就「被迫」隨身攜帶這本備用的法國護照，但未說明理由。根據規定，在日本的外國人必須隨身攜帶由政府核發的身份證或護照。NHK報導，戈思的律師申請變更保釋條件，以便他能攜帶這本放在上鎖箱子裡的備用護照，而這個箱子的鑰匙則由戈恩的律師保管。

(時報資訊)