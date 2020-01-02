羽球目前是休季期間，台灣羽球一姐戴資穎留在老家高雄訓練調整之餘，也不忘上上社群網站和球迷聯繫感情，今天她更是有感而發地寫了超過800字的短文，除了表達身為運動員的心情，也感謝球迷一路以來的支持，還預告一些未來計畫。

戴資穎在這篇短文中提到，球迷透過私訊給她的告白她都看完了，對於這些支持她受寵若驚，也很開心自己生在有大家的時代，讓她的努力可以被更多人看見，也很開心自己不管順境逆境都是眾人的學習榜樣，促使她在運動路上堅持下去。

小戴分享自己為了目標、堅持做好喜歡的事，就算遇到受傷打擊也不退卻的心情，她也不斷為追逐夢想奔跑著，也正因為這些挑戰不容易達成，才更應該努力去實踐，這才是人生中最大的肯定和成就感。

最後小戴也提到，考慮沒打球後選擇幾個縣市辦見面會和球迷相見歡，更提醒球迷見面會上不要讓她冷場，不然她會難過。

以下是戴資穎在Instagram感謝文全文：

以下字很長～要看也要記得看路噢！

花了一些時間把私訊都看完，大家的告白真的都不是普通的長啊，讓我受寵若驚，謝謝你們這麼用心的寫下這些想對我說的話，現在換我回給你們了～

很多人感謝生在有我的時代，我也感謝著生在有你們的時代，這樣我的努力因為你們被更多人看見，也感謝你們告訴我，不管我在順境逆境都依然是你們學習的榜樣，這對我來說很重要，也是我堅持下去的動力。

謝謝大家給予我的祝福，勝負固然重要，健康更重要，在這個國際賽的十年裡...雖然沒有非常大的傷痛，但在這高強度的比賽之下，依然是受了不少傷，運動員都應該學習怎麼與傷共存。是運動選手的你們，可能會因為傷痛無法練習而轉換跑道，有些是真的無法再繼續練習，有些是因為傷痛而自我放棄（這類可能少一點），繼續堅持的也是很多，因為熱愛～因為你們知道這是在做你最喜歡的事，所以你堅持著。

你問我為什麼可以堅持到現在？一輩子要做好一件事是多麼不容易？

因為打了幾年之後發現自己其實有機會去踏上最高殿堂，甚至去實現自己的夢想，所以我勇敢的追逐著，雖說這中間還有許多期許自己的事未達成，但這都是人生，我不能因為沒有得到而停下腳步，或者放棄去追夢，那所有的努力不是都白費了嗎？當知道自己離夢想這麼近，卻又這麼不容易達成，不是很有挑戰性嗎？我接受這個挑戰，雖然不知道最後會不會達成，如果挑戰這麼容易，就不是挑戰了。

你們也一樣，是不是有時候離自己的夢想很近，卻不敢踏出第一步？因為家人反對，因為得不到支持？只要是對的事情，只要是你喜歡的事，只要你的心已定，就勇敢追吧！漂浮不定的心裡只會讓你對自己的未來更茫然，想著是不是這個做不到，也沒有想像中的容易做到，就是因為不容易做到才更應該去努力達成呀！那才是在自己人生中最大的肯定和成就感，你所做的事不是為了給誰看，只是為了實現自己的夢想。

我真的可以認真考慮一下，沒打球之後選幾個縣市和大家辦個見面會，但不要讓我冷場噢！我會難過的～～

謝謝你們把落落長的字看完：）

2020一樣要繼續努力，完成挑戰。

(中時 )