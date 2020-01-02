黑鷹失事，參謀總長沈一鳴在內等8人確認因公殉職。（新北消防提供）

黑鷹直升機迫降導致軍方8人死亡，曾飛過F5戰鬥機的民航局前局長張國政表示，失事原因得從直升機、飛行員、天侯、航路等四方向全面清查，待所有面向都確認後，才能研判可能的失事原因。

張國政表示，直升機部分至少要查機齡、保養記錄、曾經發生的零組件故障，飛行員則要了解飛行時數、受訓情況、休息時間、最近值勤表現等，天候則要查失事當時航路沿線的風速、能見度、有無下雨等，航路則要了解這條航路上的最高高度等可能造成失事的因素。

張國政說，黑鷹失事原因必須全盤清查上述四個方向後，才能做正確的研判，目前若有什麼人推測失事原因，都是胡扯。

此外，張國政也指出，過去專機任務都由空軍值勤，直到陸軍採購黑鷹直升機後，部分專機任務才轉由陸軍執行。

他並痛批，陸軍採購60架黑鷹直升機後，竟被移撥15架黑鷹給內政部空中勤務總隊，這顯示兩個亂象，一是內政部若有救災需求，為何打破體制向軍方調用，而不是編列預算採購；二是這代表軍方最初的採購是有問題的，明明只需要45架，為何要超買到60架。

(中時電子報)