國民黨副總統候選人張善政今(2)日來到新莊輔選陳明義，大批支持者揮舞國旗歡迎。(吳亮賢攝)

國民黨副總統候選人張善政。(吳亮賢攝)

國民黨副總統候選人張善政今(2)日來到新莊輔選陳明義。(吳亮賢攝)

選戰倒數9天，國民黨副總統候選人張善政今(2)日來到新莊，陪同新北第四選區立委候選人陳明義車隊掃街，張善政致詞時火力全開，指下架民進黨已是全民共識，民進黨立委這幾年來在立法院沒什麼貢獻，制定一大堆非常糟糕的法案，「包括前幾天的反滲透法，以及前一陣子沒收公投，還有一例一休，這些東西是我們人民要的嗎？」

張善政今下午3時抵達陳明義中原路競選總部，受到大批支持者揮舞國旗歡迎，2人從中信國小登上吉普車，沿途掃街一個半小時，最後至南新莊後援會，一同向支持者信心喊話。

張善政表示，要下架民進黨，就要找像陳明義這樣優秀的人下架他，「我們現在心裡面都非常著急，1月11日一定要讓民進黨下架，在著急的時候，更要加倍努力，讓陳明義當選，更要下架蔡英文，讓韓國瑜當選。」

對於媒體提問，韓國瑜選前較少掃街行程，今是否特別代替他前來，張善政回應，「我沒有什麼代替他，我跟他本來就是分進合擊，不是說他不來我來，我本來就要來。」

(中時 )