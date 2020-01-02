搜救人員抵達現場黑鷹失事現場。（葉書宏翻攝）

黑鷹迫降8罹難5生還 國防部證實參謀總長沈一鳴殉職

今（2）日一架搭載多位高階軍官的黑鷹直升機，因不明原因迫降，共造成8人罹難，其中包含參謀總長沈一鳴。資深國防諮詢委員宋兆文憶起好友時，數度哽咽，認為失事的人為因素不大，恐是機械本身出問題。

宋兆文談到沈一鳴，一度哽咽講不出話，不斷誇讚沈一鳴相當優秀，且更方面條件優越，對於此次失事，排除人為因素，因為天氣上並沒有出現很大的陣風，山勢也不高，氣流、能見度也都在標準上。

從殘骸來看不像是迫降，宋兆文直言是墜毀，正副駕駛飛行經驗豐富，可能是機械本身出了問題才導致飛機失勢，而失事時撞擊力量大，人員遭拋飛，才會造成重大傷亡，但詳細狀況仍待釐清。

宋兆文表示，得知沈一鳴罹難後，難過到一口水都喝不下去。兩人是好朋友，宋兆文提起沈一鳴，讚他飛行技術好、飛行時數也多，擔任戰鬥機飛行教官時，相當有耐心，對於學員因材施教，通常他的學員都能順利飛出去，且帶部隊時，沈一鳴也很願意聆聽下屬意見，工作上盡心盡力，幾乎不回家，隨時注意戰情、全神貫注，才63歲就罹難，「這是國軍的損失」。

另外，宋兆文也提到，如果飛機某一小機件出問題，就會影響整體，恐會瞬間引起像是發動機爆炸、起火，即使飛行員相當也經驗，也無法控制，但是否是維修環節出了問題，還要相關單位調查，而要釐清失事原因也並非短時間會有結果。

(中時電子報)