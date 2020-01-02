卡神網軍案延燒，北市政風處根據調查，針對楊蕙如申請網球賽事調查案，楊蕙如所屬的易始公司在帳目核銷時，發現有三項費用、多筆金額類似重複報銷等情形的狀況，台北市副市長黃珊珊表示，調查後會計師簽證與原始憑證有不符與差額的狀況，多項加起來至少上百萬以上。

黃珊珊表示，政風處介入調查之後，發現體育局有的文件外，再去針對每一個單項的原始憑證在一個個去了解，又有發現跟原始憑證跟會計師簽證有些不符的地方，因為會計師簽證可能項目那麼多，憑證只有少一些，中間有些差異跟差額，這情況我們認為也不對勁，認為有些異常不符，差額至少上百萬。

黃珊珊強調，北市也請易始公司提出相關憑證，但是給快一個月時間，他們沒有提出來，所以認為這部分有所謂簽證不實或者虛報的問題，這部分北市沒有司法調查權，無法強制處分跟搜索扣押，所以就這部分把台北市府有的資料都送到檢調，至於是否有不實，是否有虛報或詐欺的情況，這就要交給檢調調查。

至於會計師是否協助作假，黃珊珊說，會計師簽證是一個總數，裡面有細項，會計師簽證當然不會把很多東西講清楚，我們有的原始憑證跟會計師簽證資料可能有些不符的地方，不能說百分之百的作假，但是有不符的地方，北市認為有些異常。 黃珊珊表示，北市分擔經費來說，主要是以簽證為主。以簽證確認有花這些錢，會計師說有花這些錢，我們就認為有做這些事，對市府來說，分擔經費是這個原則。市府是以會計師簽證出來費用，來認定她達到我們合約的標準。

而是否有約談會計師，黃珊珊說，會計師都有他們的說法，也都有約訪過，但我們還是以憑證為主。細節有部分屬於偵查不公開，就不方便透露。

此外，對於未來會不會去要求出示原始憑證，黃珊珊表示，法律制度應該是一致，就像採購法，沒有被停權的人都可以來標，所以不能說人家是怎麼樣，我們不能未審先判，但這個漏洞的確存在，北市也針對體育局要求以後類似的事情，到底是要簽證，還是一個個原始憑證查證，還是要有具體的查核機制，這個漏洞要把它補起來。

(中時 )