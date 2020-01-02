黑鷹直升機驚傳故障迫降，造成嚴重傷亡，內政部次長陳宗彥證實，目前隸屬空勤總隊的14駕黑鷹直升機將要全面停訓特檢，執行救災任務者除外，但需經檢查確認安全無虞。

黑鷹直升機事故造成參謀總長沈一鳴等重要官員罹難，內政部表示，在事故發生後，空勤總隊的14架黑鷹直升機將全面執行安全特檢，以確認沒有問題，在此之前，一般演習訓練項目先行停止，而救災任務照常執行。

陳宗彥說，救災任務雖然持續維持，但起飛前都要經過檢查，確保安全無虞。

(中時 )