黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部次長陳宗彥。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機驚傳故障迫降，造成嚴重傷亡，內政部次長陳宗彥證實，目前隸屬空勤總隊的14駕黑鷹直升機將要全面停訓特檢，執行救災任務者除外，但需經檢查確認安全無虞。 黑鷹直升機事故造成參謀總長沈一鳴等重要官員罹難，內政部表示，在事故發生後，空勤總隊的14架黑鷹直升機將全面執行安全特檢，以確認沒有問題，在此之前，一般演習訓練項目先行停止，而救災任務照常執行。 陳宗彥說，救災任務雖然持續維持，但起飛前都要經過檢查，確保安全無虞。 (中時 ) #黑鷹 #內政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 免手寫！不動產移轉報稅可自動帶入地籍資料 18:212019/12/31 政治 搶救迫降黑鷹 新北特搜隊特勤隊分頭搜索 11:402020/01/02 社會 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事》侯友宜抵烏來指揮所 烏來國小開設救護站 12:212020/01/02 政治 黑鷹失事／侯友宜親指揮：11人獲救2失蹤 12:242020/01/02 社會 黑鷹失事／網友不解這些事 討論3大重點 12:332020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹迫降 綠委蔡適應：第2架出事了 有停飛必要 13:092020/01/02 政治 黑鷹失事／機上13人受困桶後步道待援 狀況不明 13:222020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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