台中榮總舉辦「攝護腺癌衛教宣導」，泌尿外科主任裘坤元指出，透過新一代達文西手臂輔助、並改變手術方式，該院術後病患手術一個月後使用尿布機率從傳統70％降低到10％，此成果也獲得SNQ國家品質標章肯定。（馮惠宜攝）

台中榮總舉辦「攝護腺癌衛教宣導」，病友們紛紛現身說法。（馮惠宜攝）

哇，價值上億元的達文西機器手臂，出現在醫院大廳，元旦過後第一個上班日，台中榮總在門診大樓大廳舉辦「攝護腺癌衛教宣導」院方搬出第三代達文西手臂，並公開該院近年來以達文西手臂進行攝護腺癌根除手術成果，泌尿外科主任裘坤元指出，透過新一代達文西手臂輔助、並改變手術方式，該院術後病患手術一個月後使用尿布機率從傳統70％降低到10％，術後1年已降至1％，此成果也獲得SNQ國家品質標章肯定。

國人飲食西化，加上平均壽命延長，攝護腺癌近兩年已爬升至台灣男性癌病發生率第四名。如同大多數癌病一樣，早期發現，早期接受攝護腺根治手術，是唯一可以治癒疾病的方法，但因根治手術易留下尿失禁併發症，也讓患者遲疑不前。

裘坤元說，近年在達文西手臂輔助下，可以更精準的根除腫瘤，並降低患者術後漏尿的狀況，該院從2005年開始致力推廣機器人手術，至今已幫助超過300位病友早日從癌症破壞手術後重拾生理機能。

尤其近年透過手術改良，以不破壞膀胱功能的方式為患者進行手術，統計患者術後一周已有65％不用包尿布，一個月已有90％病患沒有漏尿困擾，而一年後僅有不到1％患者還有漏尿的困擾，這項明顯幫助病患提高生活品質的技術，已經在去年獲得國際重要醫學期刊的認同及刊登，更在今年榮獲SNQ國家品質標章獎肯定的殊榮。

(中時 )