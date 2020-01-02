高雄小港高中來自越南新二代的顏俊益同學，利用國立台灣大學針對弱勢生「希望入學計畫」成功錄取台大護理系，雖然家中是列冊的低收入戶，仍不畏逆境勇於向學，他將要實現擔任護理師的夢想，回報幫助更多人。

顏俊益的母親是越南外籍配偶，從小在媽媽的教育下，擁有一顆樂於助人的心，他會選擇護理系也是因為想要把自己所有的力量回饋社會，對於未來規畫他表示，因為自己出生於弱勢家庭，一路上有許多人在他需要幫忙的時候對他伸出援手，所以畢業後想到偏鄉服務，靠著自己的力量，幫助更多弱勢族群。

顏俊益坦言，在學習的過程中，除了課業壓力及家庭經濟壓力，甚至受到同學們用異樣的眼光對待，曾經有放棄的念頭，想在高中畢業後就直接找工作分擔家庭經濟，但在媽媽的鼓勵下，他決心繼續在課業上努力，考上好大學，找一份真正可以解決家裡經濟問題又可以回饋社會的工作。

顏俊益表示，其實家裡曾經因為刻板印象，並不支持他的護理之路，讓他不知所措，在他得知上榜台大護理系時，當晚奶奶因為生重病住進醫院，讓他心情既複雜又難過，但這讓他更篤定未來要朝護理之路邁進，不僅要幫助社會上須要幫助的人，更要將自己所有的力量回饋給從小栽培他長大的家人。

(中時 )