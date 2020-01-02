黃健庭指稱「台東3大案」捷地爾光電、焚化爐及美麗灣受阻都與對手劉櫂豪有關。（楊漢聲攝）

國民黨台東區域立委候選人張志明2日舉行「下架小英王朝、下架英系立委記者會」，並邀請到前台東縣長黃健庭來站台，黃健庭指稱「台東3大案」捷地爾光電、焚化爐及美麗灣受阻都與對手劉櫂豪有關，對台東毫無建樹，只會全力護航蔡英文總統。對此劉陣營則表示， 「政治口水選民不會認同。」

張志明表示，綜觀民進黨政府及現任立委劉櫂豪這8年以來的表現，就是「只為選票、毫無原則」。

黃健庭則提出捷地爾、焚化爐及美麗灣是台東3大陳年老案，捷地爾光電案，去年劉櫂豪說若當選縣長一切回到原點，把所有的努力，包括未來1年2億元回饋金，全部抹煞。焚化廠案，劉櫂豪多次表示絶不啟用，卻從沒聽他說過垃圾危機該如何解決，好像也忘了這是他任副縣長時動工興建的。最後的美麗灣案，當時很多公文是劉批準的，但他當上立委後竟附合環保人士在台北開記者會，表示「台東縣政府應承認錯誤」。

黃健庭強調，劉櫂豪的立場一直都是選票考量、討好反對的人，而不是為台東解決問題，台東不需要這樣的立委。

劉櫂豪立委競選總部發言人黃治維對此表示，2001至2005年台東副縣長任內雖然在重大議題的行政程序上有參與，但副縣長的職權非實際的決策者，劉櫂豪從不曾說要反對光電，而是強調決策的過程中，應該與地方充分的溝通，取得共識才能推動。

黃治維強調，國民黨陣營一再用政治口水來選舉，這不是台東選民要看到的牛肉，請對手趕快回到選舉的正軌，針對立委的職權及政見來討論。

(中時 )