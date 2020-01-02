苗栗縣國民黨立委候選人陳超明，2日上午在竹南競選總部公開表示將設置總額5百萬檢舉賄選獎金，以乾淨選風，只要經法院判決定讞就提供獎金，鼓勵全民一同查賄。陳超明並指出，近日也傳出有候選人疑似賄選情事，全案已經進入司法調查，陳超明呼籲司法毋往毋縱，還苗栗乾淨選風。

陳超明是在2日上午在竹南競總召開記者會，他表示，距離投票日越近，各地陸續傳出賄聲賄影，為了乾淨選風，除原先法務部的檢舉獎金外，陳超明宣布提供總額500萬檢舉賄選獎金，只要經法院判決定讞就提供獎金，歡迎民眾站出來檢舉，陳超明會將民眾提供的情資代為轉交檢調單位調查。

陳超明接著指出，近日團隊接獲鄉親詢問，前往某候選人服務處尋求急難救助資訊時，該候選人團隊拿出200元現金給鄉親，並口頭上請求選舉時支持特定候選人。由於茲事體大，陳超明團隊建議該鄉親前往警局報案，全案已進入司法調查階段。但陳超明擔憂，民進黨執政後，利用國家資源打選戰的方式層出不窮，更可能透過期約方式影響選情。陳超明重申，絕對不能讓賄選影響選舉，他呼籲司法勿枉勿縱，務必給鄉親一個交代，不讓做賊的喊抓賊。

據了解，這2名檢舉民眾都屬身心障礙人士，轄區竹南警分局受理後依程序報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，除將2名檢舉人所提供資料轉呈檢方外，並依照檢方指揮，通知拿出200元現金的黎姓男子到案接受調查。

黎某表示，他並非是立委競選團隊人員，當天他是見到這2名身心障礙人士很可憐，所以才自行拿出200元，每人各給100元用來買便當吃，完全與賄選無關。檢方目前正依法進行偵辦。

(中時 )