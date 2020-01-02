黑鷹失事／8人殉職 蘇震清取消屏東造勢晚會 15:442020/01/02 中時 潘建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為蘇震清競選總部成立，蔡英文總統站台。（本報資料照，潘建志攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因國軍黑鷹直升機於新北、宜蘭山區交界發生迫降事故，國防部證實機上13名人員有8人殉職，參謀總長沈一鳴也不幸罹難。屏東第二選區立委蘇震清競總發出聲明，原訂2日晚上於屏東潮州鎮舉辦「勇敢自信，護台同行」的萬人造勢晚會取消。 蘇震清指出，「在國家發生重大事故之際，蘇震清競選總部決定暫停今日所有競選活動，原定今晚於潮州舉行的『勇敢自信，護台同行造勢晚會』也取消。在此向各位已經準備來現場參加的鄉親朋友致歉，同時也向國家痛失優秀的國軍人才致哀，願逝者安息，傷者早日康復。」 (中時 ) #蘇震清 #黑鷹直升機 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏二選區戰火不斷 周佳琪、蘇震清互告、發誓 18:292019/12/30 政治 屏東第二選區 蘇震清影射為女賄選 屏議長駁斥 04:102020/01/01 地方新聞 黑鷹直升機失事 總長與高階將領在機上 09:592020/01/02 政治 黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 10:372020/01/02 社會 國防部黑鷹直升機迫降 運安會派員參加國搜 11:342020/01/02 生活 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹直升機墜毀 8人死亡5生還 14:192020/01/02 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 14:292020/01/02 社會 黑鷹失事 民進黨暫停三天競選活動 15:242020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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