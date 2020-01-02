因國軍黑鷹直升機於新北、宜蘭山區交界發生迫降事故，國防部證實機上13名人員有8人殉職，參謀總長沈一鳴也不幸罹難。屏東第二選區立委蘇震清競總發出聲明，原訂2日晚上於屏東潮州鎮舉辦「勇敢自信，護台同行」的萬人造勢晚會取消。

蘇震清指出，「在國家發生重大事故之際，蘇震清競選總部決定暫停今日所有競選活動，原定今晚於潮州舉行的『勇敢自信，護台同行造勢晚會』也取消。在此向各位已經準備來現場參加的鄉親朋友致歉，同時也向國家痛失優秀的國軍人才致哀，願逝者安息，傷者早日康復。」

(中時 )