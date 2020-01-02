潘慧如（右）與黃薇婷新戲飾演母女。球狀星團娛樂公司提供

交換禮物。球狀星團娛樂公司提供

研讀劇本。球狀星團娛樂公司提供

潘慧如（右）與黃薇婷私交不錯。球狀星團娛樂公司提供

潘慧如與黃薇婷正拍攝東森戲《王牌辯護人》，首次合作的2人，剛開始不熟，沒有太多互動，直到拍攝一場黃薇婷為救潘慧如的戲，導演臨時希望拍攝2人擁抱後哭泣的畫面，開始之後不到5秒同時落淚，一次過關。

這場戲打開2人的話匣子，常聊角色與表演、老犬照顧、最常聊的就是穿搭與潮牌。她們在劇中的穿著都是比較女人味的洋裝居多，但下戲後都愛簡單寬鬆打扮，最常討論時下最流行的潮鞋，有一天還同時穿同款鞋，只是顏色不同，時尚品味很相同。工作人員都誇她們是哭戲擔當，還是身材及顏值擔當。

黃薇婷這次飾演女明星，因小時候家庭變故，長大後刻意讓個性封閉深沉。接到劇本之後，黃薇婷看了很多影集及電影，做了很多角色功課，甚至還找表演老師指導角色個性分析。角色的哭戲多，尤其只要遇到媽媽（潘慧如飾演），常常不是大吵就是大哭，情緒沉重。

接拍這部戲之前，黃薇婷趁空到世界各地去旅行，藉由旅行到處吃喝玩樂之外，也藉此觀察身邊的人事物，累積生活經驗，對於表演有很多的收穫。黃薇婷也自創手工的手鏈品牌「薇手工」，這次耶誕節還貼心送給工作人員，潘慧如收到黃薇婷的手工項鍊，直誇個性大辣辣的薇婷原來有這麼細心一面。

潘慧如在2019年共拍6檔戲，笑言自己快被掏空，一定要趁休假時去歐洲好好的休息及充電，已經安排好農曆春節期間前往英國，連歌舞劇的票都買好，準備觀賞幾部名劇《貓》、《Mamma Mia》、《歌劇魅影》等。

友人笑她，去渡假怎麼還脫離不了表演，她說「欣賞表演就是很好的休息啊」。2020年除了表演工作規劃之外，還有準備籌備拍一部與寵物有關的戲劇，再來就是要上「特許寵物業」開業資格的課，預計上200小時，為未來斜槓人生做準備。

(中時 )