《國際產業》特斯拉：第二批陸製Model 3，1月7日交車 15:402020/01/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，特斯拉一名代表周四在上海廠的活動中表示，將於1月7日交付第二批中國製的Model 3電動車。 這名代表透露，不像周一第一批15輛的中國製Model 3是交付給訂購的員工，第二批交車的客戶並非特斯拉員工。 美國電動車製造商特斯拉於本周一舉辦交車儀式，正式宣布由上海超級工廠打造的Model 3開始出貨。特斯拉中國區總經理王昊表示，上海廠將自1月起擴大中國製Model 3的出貨量。特斯拉其他高層主管則表示，上海廠已經達成每周1,000輛的初步生產目標。 (時報資訊) #特斯拉 #電動車 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 揚明光 搭特斯拉快車 04:092019/12/29 證券．權證 員工福利信託 崛起 04:102019/12/30 證券．權證 《國際產業》特斯拉首批上海製Model 3開始交車，下月擴大出貨 11:252019/12/30 財經 陸產特斯拉今首交付 將強化陸新興車市「鯰魚效應」 13:412019/12/30 財經 《國際產業》特斯拉：上海廠已達成每周千輛的生產目標 14:152019/12/30 財經 特斯拉上海廠交付Model 3 投產速度創紀錄 14:532019/12/30 財經 首批陸產特斯拉交車 激發鯰魚效應 04:102019/12/31 焦點新聞 電動車大戰 2020年開打 04:102019/12/31 財經要聞 陸製Model 3交車 特斯拉力拚零件國產化 04:102019/12/31 財經要聞 《國際產業》投銀看衰特斯拉本季銷售目標難達陣，預言明年股價腰斬 15:232019/12/31 財經 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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