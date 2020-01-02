路透報導，特斯拉一名代表周四在上海廠的活動中表示，將於1月7日交付第二批中國製的Model 3電動車。

這名代表透露，不像周一第一批15輛的中國製Model 3是交付給訂購的員工，第二批交車的客戶並非特斯拉員工。

美國電動車製造商特斯拉於本周一舉辦交車儀式，正式宣布由上海超級工廠打造的Model 3開始出貨。特斯拉中國區總經理王昊表示，上海廠將自1月起擴大中國製Model 3的出貨量。特斯拉其他高層主管則表示，上海廠已經達成每周1,000輛的初步生產目標。

(時報資訊)