來自高雄的布農族小萱，國中時因父母離婚，隨著媽媽來到台北，但媽媽經濟不穩定，雖然從小喜歡音樂、卻時常心想「學音樂要花很多錢」，因此不敢奢望，直到有天遇到台北市原住民關懷協會，生活開始改變、也開始學習音樂，更接連出了2張唱片，今年27歲的她現在更回到原住民關懷協會協助更多需要幫忙的孩子。

據衛福部統計，截至今年上半年為止，仍有逾10萬名弱勢兒少，接受「弱勢兒童及少年生活扶助」，但弱勢兒少不僅僅要生活扶助相關津貼，有時更要引導與陪伴。小萱說，小學畢業後才從高雄部落搬至台北，但自己是班上唯一一位原住民學生，也對自己身分感到自卑，甚至認為自己的存在毫無價值。

遇到台北市原住民關懷協會後，邀請她參加課後輔導班，更透過音樂才藝培力，讓她可以自我療傷，雖然曾經是受助者，但為了協助更多與她有同樣經歷的孩子，她回到協會服務更多孩子。

伊甸基金會執行長林文賓表示，伊甸投入弱勢社區服務已經超過10年，從偏鄉學校廢校開始，伊甸每年與上百個社區單位合作、培伴3千多名孩子，今年再度與全聯攜手合作，呼籲民眾到全聯門市投下零錢、協助弱勢兒少走出，或是至伊甸官網捐款。

捐款專線：02-22307715分機5309。

(中時 )