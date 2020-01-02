今天上午發生黑鷹直升機失事事件，參謀總長沈一鳴不幸罹難，前總統馬英九聞訊後感到震驚，據立委江啟臣轉述，馬英九說沈一鳴是國家重點栽培人才，是中國民國很優秀的軍官，真的很惋惜、難過。

馬英九下午在立委選人楊瓊瓔大雅總部發送春聯受訪時表示，輔選心情大受影響，沈一鳴上是他任命的空軍司令，最後擔任參謀總長，是非常優秀的軍官，當年從法國購買幻象戰鬥機，他也是接回國內最主要的人物，內心感到非常沉痛及不捨，這麼優秀的將領不幸喪生。

江啟臣談及沈一鳴時表示，之前在立法院常碰到，他是一位正直、有能力及負責的人，可以說是一表人才，早上消息還不確認時，還以為沈一鳴能救得出來。

江啟臣也轉述馬英九說法指出，馬稱讚沈一鳴是空軍帥哥，也是國家一路重點栽培的人才，是中國民國很優秀的軍官。

江啟臣說，除了戰爭外，沈一鳴是中華民國有史以來，飛機失事的最高將領，不捨國家痛失了一位人才。

(中時 )