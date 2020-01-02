【現場直擊】黑鷹失事8罹難5生還 總統蔡英文出面回應｜2020.01.02

今日驚傳UH-60M黑鷹直升機在新北、宜蘭交界山區發生事故，造成8人罹難，其中包括參謀總長沈一鳴；而總統蔡英文現在人在宜蘭金六結營區，對事件發表回應。

空軍黑鷹直昇機2日在宜蘭與新北交界山區失事墜毀，造成包含參謀總長沈一鳴在內8死5傷的慘劇，總統蔡英文下午緊急趕往宜蘭，在設置救災指揮中心的金六結營區聽取救難簡報及事故可能發生的原因；蔡總統隨後發表談話表示，這是悲傷的一天，已指示所有國防軍事單位下半旗三天，以對沈一鳴總長表達哀悼之意。

蔡總統表示，這是悲傷的一天，多位優秀的國軍將領因公殉職，尤其參謀總長沈一鳴是非常優秀盡職的將領，更是大家所愛戴的總長，對於他的離開感到非常的不捨與悲傷，她要向罹難者的家屬致上哀悼之意，也請國防部對後續事宜提供最大的協助與支援，讓家屬得到最好的照顧，罹難者也能安心的離去。

蔡英文並表示，已經請國防部長嚴德發在救援作業告一段落後，迅速展開調查工作，儘速釐清事故發生原因，同時也要求嚴部長在這段期間要維持軍心穩定，確保國防軍事穩健運作，維持國家的安全與穩定。

蔡英文另外也表示，這是有史以來最高層級的將領因公殉職，因此她已經下令從2日起所有國防、軍事單位下半旗三天。

蔡英文也表示，剛剛已經與沈總長的夫人談過話，表達安慰與哀悼之意，她也必須說，沈總長夫人是最堅強的女性，也是國軍弟兄在服役、保衛國家最大的後盾，她要向國軍眷屬表達敬意與感謝之意，而沈總長夫人也說自己會堅強，並且以沈總長為榮。

(中時電子報)