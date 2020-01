邁入 2020 年,有不少美國科技網站或服務,都整理了 2010 ~ 2019 年這十年來的回顧,那麼究竟過去這十年內,競爭激烈的 Android 手機市場中,那些手機最能稱之為代表?有興趣的你可一起來了解。

《Android Authority》日前評選出 2010 年至 2019 年間最佳 Android 手機,以替每一年評選出一款最佳機種的方式分享。有幸被選為年度最佳手機的名單如下(括號內為所屬年份):HTC Nexus One(2010)、Galaxy Nexus(2011)、三星Galaxy S3(2012)、HTC One M7(2013)、OnePlus One(2014)、Google Nexus 6P(2015)、三星 Galaxy S7 以及 S7 edge(2016)、華為 Mate 10 Pro (2017)、三星 Galaxy Note 9(2018),以及 Google Pixel 3a XL(2019)。

攤開上述十款年度最優 Android 手機的清單,HTC 總共入選兩款,OnePlus 入款一款,三星入選三款、Google 入選三款,華為入選一款,HTC 品牌手機已經算是相對強勢的品牌。2010 年的 HTC Nexus One,是第一款 Nexus 手機,搭載了罕見的軌跡球設計,推出之際是搭載 Android 2.1 Eclair 系統。另外一款入選的 HTC 手機則是 2013 年的 HTC One M7,以全金屬機身亮相的這款手機,在當年十分受到歡迎。《Android Authority》認為,HTC One 系列足以被列為最優秀的旗艦 Android 手機系列之一,HTC One M7 當時採用的雙前置喇叭、Ultrapixel 相機、全金屬機身以及螢幕,都讓這款手機整體來說十分令人印象深刻,是一款很出色的手機。可惜的是,過了一兩年後 HTC 在手機上的發展就開始漸走下坡,在整份名單中,只有曾經的輝煌。相對來說,以十年的時間長度來看,Google 以及三星算是相對更有續航力的品牌。

談到 HTC One M7,在Nokia(現手機品牌授予 HMD Global代理)、摩托羅拉(Motorola)接連吹起復古風之後,HTC創新實驗室負責人Drew Bamford也在 Twitter 上詢問粉絲,期待 HTC 復刻哪一款手機。根據網友回應,2014 年推出的 HTC One M7 呼聲最高,可以看出這一款手機在 HTC 粉絲/用戶中的重要性以及代表性。

