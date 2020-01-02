2020年新竹茶花設計展即日起在「邸家藝文空間」登場。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

2020年新竹茶花設計展即日起在「邸家藝文空間」登場。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

2020年新竹茶花設計展即日起在「邸家藝文空間」登場，此次是由新竹市茶花學會與新竹市政府共同辦理，策展構想希望突破茶花展窠臼，讓茶花與玻璃工藝首次邂逅，並使茶與樂一起溫柔對話。

新竹市茶花學會理事長洪素靜表示，20年前她一頭栽進茶花的研究、栽種、小品盆栽雕塑等領域，深覺其中學問浩瀚無垠，而在欣賞茶花的神祕之美時，總覺得有種使命感，於是在與茶花領域專家及研究機構廣泛交流茶花相關經驗之餘，也在鄰近社區開辦「市民樂活種茶花」課程。

這次茶花展也邀請學員們將近兩年辛苦培植、塑型的茶花盆栽參與展出，其中82歲的學員林秀秋阿嬤謙虛表示，她從什麼都不會，這次學會插枝、播種、換土、修剪、雕塑及日常管理，這次又有機會參加展出，感到非常有成就感，也非常感謝茶花學會洪理事長和相關的專家老師的教導。

市議會議長許修睿指出，他一直都希望能將新竹的茶花及玻璃工藝兩大產業完美結合，把市場做大做滿，並把這兩大產業融入新竹的觀光產業，經營出茶花部落特色，吸引更多的國內外觀光客樂於走進新竹、駐足新竹、品味新竹，營造新竹的觀光亮點及帶動新竹的經濟繁榮。

此次與茶花學會溝通策展內容時，特別強調務必要讓茶花及玻璃工藝有機會親密連結，而當陸續看到作品時，真是驚豔不已，很驚奇同1株茶花小品盆栽，經由園藝創作家及玻璃工藝名家各自熟稔的素材，竟可呈現如此不同的茶花之美。

主辦單位表示，茶花設計展巧妙結合不同的素材，讓茶花之美更顯高雅不凡、豐富多元，特別是邀請到玲瓏窯國寶級玻璃藝術家林瑤農，親手製作與精選的茶花小品盆栽等比例的玻璃茶花作品，唯妙唯肖，令人流連忘返。

(中時 )