黑鷹直升機今早經傳失事消息，機上共13人中8人罹難，參謀總長沈一鳴殉職。對此，韓國瑜競辦發聲明表達深切哀悼，呼籲在事件原因尚未釐清前，請各界勿多加臆測，靜候軍方調查，同時國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政均取消今明兩天公開行程。

韓辦聲明中指出，同為軍人出身，此次意外我國痛失8名優秀的國軍弟兄，韓市長對此感到萬分不捨，也在此向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。

聲明也呼籲，在事件原因尚未釐清前，請各界勿多加臆測，靜候軍方調查。同時期盼國人在此重大事件發生之時，能夠團結一心，給予國軍弟兄最大支持。未來也要思考，如何確保意外不再發生，也希望所有民眾一同為國軍祈福。

同時國民黨總統候選人韓國瑜取消今天的錄影專訪及明天公開行程，副總統候選人張善政也取消下午輔選造勢行程，希望讓社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與釐清事故原因。

(中時 )