阿根廷總統艾柏托表示，今年將向國會提交墮胎合法化法案。他認為應結束以虛偽態度討論此議題，就墮胎合法化進行理性辯論，保障婦女權利。

此法案預料將引燃墮胎議題的戰火。

阿根廷號角報（Clarin）指出，根據艾柏托（Alberto Fernandez）的想法，墮胎合法化法案預計在3月送達國會，並成為正式法令。

阿根廷超過9成人口信奉天主教，墮胎除罪化一直存在爭議。現行法律規定，除非婦女遭性侵而懷孕，或醫生證明繼續懷孕將對孕婦造成生命危險，才可申請墮胎，此外任何墮胎皆為犯罪行為。

根據國際特赦組織指出，由於墮胎未合法化，助長許多違法墮胎手術。每年阿根廷有50萬名孕婦在缺乏專業醫療照護的狀況下進行非法墮胎，反造成許多懷孕婦女死亡。

2018年阿根廷國會眾議院以些微票數優勢，通過在孕期前14週墮胎合法化法案。但因影響力極大的天主教教會施壓，在參議院闖關失敗。

艾柏托當選前表態贊成合法墮胎立場，但12月10日就職演說未提及此政策，引起贊成墮胎合法化人士的質疑。2019年最後一天，他接受阿根廷廣播電台訪問時表示，今年將向國會提交墮胎合法化法案。

艾柏托表示，這並非要引起社會對立，而是解決許多墮胎婦女面臨生命危險的「公共健康問題」。除了合法墮胎，他表示也應就照顧嬰童的過渡家庭議題展開辯論，建立快速合法收養機制及改善避孕教育。

阿根廷媒體報導，艾柏托任命的新任衛生部部長加西亞（Gines Gonzalez Garcia）也是墮胎合法化支持者。他除負責擬訂墮胎合法化法案，去年12月上任後即公布一項合法墮胎議定書，主要針對人工流產的婦女提供援助。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）與天主教會皆強烈反對墮胎合法化。教會認為此議定書實際上是授權自由墮胎。阿根廷教會最高機構阿根廷主教會議（CEA）去年12月17日與艾柏托會晤時，向他表達對墮胎合法化的憂心，並聲明捍衛所有生命的立場。

(中央社)