黑鷹直升機今發生失事，立法院國防外交委員會民進黨召委王定宇第一時間透過臉書不斷更新搜救過程，國民黨前主席、台南市立委候選人洪秀柱批評，應尊重國防部對外發言機制，而不是把社群媒體當新聞速報一樣，不斷刷快訊。對此，王定宇受訪表示，發布訊息同時也有標註尊重國防部消息，洪有時間罵人，但他沒時間理洪。

今早黑鷹直升機傳出失事後，王定宇隨即在臉書發布消息，稱機上有13員，有一說確認人員十名位置，且以儀器查察皆有生命跡象，尚有三位位置不明（包括參謀總長、政戰局副局長、聯次助次），正在救援當中！一切消息均需待軍方最後確認。二度更新時則稱參謀總長沈一鳴獲救，已經送醫救治中，目前仍有政戰局副局長、聯次助次待搜救。

隨後王定宇臉書又更新表示，稍早聯絡人傳遞有誤，參謀總長沈一鳴尚待搜救，目前仍有參謀總長、政戰局副局長、聯次助次三位待搜救。

洪秀柱批評王定宇，國防外交立委應該了解，滿足大眾知的權力的同時，更要注意避免擾亂資訊，尊重國防部的對外發言機制，也用同理心對待傷者及家屬，過於頻繁片斷的資訊只會造成家屬的心理壓力，尤其是若眾多資訊內容分歧不一，更會增添家屬的煩憂。

對此，王定宇僅表示，尊重國防部發布訊息，洪秀柱有時間罵人，但他沒時間理洪秀柱。

王定宇稍早臉書最新更新，沒有等到祈求的好消息，這是國家重大的損失，更是家屬的傷慟，裡面還有幾位定宇工作上的好友，願他們安息。同時即日起暫停所有選務3天，以悼念罹難者，也祈求傷者能早日康復。

(中時 )