台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示,諸如愛爾蘭、葡萄牙及冰島等PM2.5年均濃度遠低於台灣的國家,每年仍因空汙造成一定數量的早逝人口,其中又以PM2.5危害最甚,環團推估我國每年因PM2.5造成的早逝人口高達1萬2000人。

葉光芃指出,根據歐盟【Air Quality in Europe-2019 Report】報告顯示,許多年均濃度值未超過WHO標準的國家每年仍導致許多國民因空汙早逝,例如PM2.5測得年均值10.9代法國,因空污造成早逝人口達3萬3000人;測得值6.8的愛爾蘭,空污早逝人口1100人;測得年均值為8.3的葡萄牙,空污早逝人口4900人;連PM2.5測得年均值最低為4.8的冰島,33萬人口中也有60人因空汙致死。

葉光芃說,若將台灣人口數比照法國來換算,那麼我國每年因空汙早逝者約1萬2000人左右, 「空汙殺人 」已是世界性的問題;新英格蘭醫學期刊 (The New England Journal of Medicine)結合全球16國家,近500城市統計資料表示,PM2.5濃度每增加10微克/立方米,每日全因死亡率、心血管疾病死亡率和呼吸系統疾病死亡率分別增加0.68%、0.55%和0.74%,顯示死亡率和PM2.5濃度是等比增加的。

葉光芃強調,去年全台PM2.5測得年均濃度為19.8微克/立方米,距離我國標準15微克/立方米還有段距離,而在2018年國衛院已提出相關建議,我國PM2.5年均標準應採納WHO的標準(10微克/立方米),強烈要求環保署從嚴制定空汙標準才能更大幅度地改善我國的空污現況。

