土庫鎮長張榮麗（左）、土庫鎮民代表王錦文等人，陪同蘇治芬車掃。（許素惠攝）

桃園市長鄭文燦下午陪同民進黨雲林第一選區蘇治芬在土庫車隊掃街，鄭稱許蘇對農民很有「疼心」，例如這次和農委會合作弭平花生之亂，桃園食品大廠占全國6成，未來蘇連任後，會積極促成桃園食品業者多購買雲林農產品。

鄭文燦與土庫鎮長張榮麗、土庫鎮民代表王錦文等人，陪同蘇治芬車掃，並參拜土庫順天宮媽祖。

鄭文燦指出，蘇治芬是最典型的父母官，也是俠女，很有正義感，台78線快速道路土庫交流道就是蘇治芬從縣長到立委任內積極推動促成的，還有農產品的穩定價格，透過蘇的努力，農委會主委陳吉仲多次南下，穩定花生價格，避免花生之亂。

鄭文燦強調，好的政治人物是幫農民，而不是綁農民，這農民沒有說話，但是不應由他人用錯誤的資訊，扭曲農民真正的需求，民進黨執政對農民積極照顧，而且對症下藥，花生的價格已趨平穩，將來蘇治芬連任以後，食品大廠都在桃園，約有6成，會推動食品大廠和雲林合作，多購買雲林的農產品。

(中時 )