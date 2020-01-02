10月男嬰疑遭生母和男友人虐死，陳姓生父控訴兒子生前臉上就有菸疤。(蔡依珍攝)

施暴的陳姓男友人。(翻攝自臉書)

10月男嬰疑遭生母和男友人虐死 生父誓言討公道

10個月大的陳姓男嬰上周六疑因哭鬧，遭呂姓生母和陳姓男友人狠打、傷重不治，2人對傷勢交代不清，被依傷害致死罪嫌收押禁見，男嬰2日解剖，陳姓生父見愛子臉腫、全身大片瘀青，難過不已，痛斥對嫩嬰下毒手根本就是殺人，誓言要為兒子討公道。

呂姓生母。(翻攝自臉書)

施暴的陳姓男友人。(翻攝自臉書)

25歲陳姓男子和20歲的呂姓妻子1年前奉子成婚，定居在鶯歌，今年2月兒子出生，陳男靠施作水泥養活一家3口，早出晚歸，上月28日，陳男凌晨5點餵完兒子喝奶後出門上班，孰料傍晚近6點就接獲妻子通知，稱兒子到蘆竹男性友人家玩受傷，正在林口長庚醫院，緊急趕往醫院發現兒子全身插滿管子、頭和身體多處瘀青，到院前就失去生命跡象，急救後仍於29日凌晨宣布不治。

醫院發現案情不單純通報，但呂女和21歲的陳姓男友人卻對傷勢交代不清，桃檢檢察官複訊後懷疑2人虐嬰，依妨害幼童發育致死和傷害致死罪嫌，向桃園地院聲押禁見獲准。

陳姓生父說，自己不認識陳姓男子，去年9月曾目睹陳男載妻子，當時雙方就到警局簽下和解書、對方允諾不再和呂女交往，孰料2人仍藕斷絲連、趁他工作時幽會，坦言上個月就發現兒子身上不時有瘀青、菸疤，友人甚至通報社會局，但妻子總說是學走路不慎摔傷，他也不忍苛責獨自帶小孩的妻子，孰料竟發生憾事。

「我真的很想痛扁他！」陳姓生父說，案發時呂女的姐姐也在場，目睹陳男狠踹男嬰胸口、甚至見男嬰癱軟後還抓起手腳用力甩，讓他氣憤不已，誓言查明真相還兒子公道。呂父也跟女婿站在同一陣線，感嘆曾一再告誡女兒不要亂搞，無奈她年紀小、愛玩，謊稱回娘家、卻跑去找別的男人，感嘆女婿想到孫子就掉淚，也希望早日水落石出。

「這叫殺人、不叫傷害致死！」兒童權益促進協會擔任理事長王薇君也相挺，痛斥陳男用腳踹10個月的男嬰，可預見會造成嚴重傷害，怎麼會沒有殺人犯意，強調孩子本來就很脆弱、誰都不可以傷害，呼籲法律人「腦袋稍微轉一轉」，不要再用一時情緒失控、動機等幫虐童者脫罪。

(中時 )