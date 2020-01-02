投資人持續對權重股進行獲利了結，並等待美中首階段貿易協議的細節出爐，周四新年第一個交易日南韓KOSPI指數收跌1.02%，為2,175.17點。美國總統川普在除夕（12/31）宣布將於1月15日在白宮與中方簽署首階段貿易協議。前10大個股中，有8檔下跌，權值最重的三星電子跌逾1%。韓元收跌0.15%，報1,158.1兌一美元。

(時報資訊)