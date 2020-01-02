《韓股》權重股續當提款機，韓股收跌1.02％ 15:572020/01/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人持續對權重股進行獲利了結，並等待美中首階段貿易協議的細節出爐，周四新年第一個交易日南韓KOSPI指數收跌1.02%，為2,175.17點。美國總統川普在除夕（12/31）宣布將於1月15日在白宮與中方簽署首階段貿易協議。前10大個股中，有8檔下跌，權值最重的三星電子跌逾1%。韓元收跌0.15%，報1,158.1兌一美元。 (時報資訊) #貿易 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易協議只是逗點 中美較勁持續 04:092019/12/29 焦點新聞 三星翻蓋式摺疊機傳先於S11開賣 價格約1000美金 16:042019/12/30 科技 台商回流夯 工作機會沒增加 04:102019/12/31 生活新聞 白宮顧問：中美可能下周簽首階段貿易協議 08:322019/12/31 財經 受惠ABF載板、高階HDI板材 欣興、華通明年不看淡 04:102020/01/01 產業．科技 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 00:032020/01/02 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 08:302020/01/02 財經 東南亞轉單效益 泰鼎、萬泰科受惠 04:102020/01/02 證券．權證 利奇 業績重回成長軌道 04:102020/01/02 證券．權證 瑞智 今年銷售量拚新高 04:102020/01/02 證券．權證 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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