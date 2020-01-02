宏達電(2498)今(2)日宣布旗下VIVELAND新推出大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum，此款最新上市遊戲由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理，同時，宏達電也正式宣布插旗沙烏地阿拉伯王國，VIVELAND攜手當地業者在沙烏地東部大城Khobar開設的VR線下體驗店Xtra life，預計於2020年第一季開幕。

宏達電VIVELAND正式揮軍沙烏地阿拉伯，由於沙烏地阿拉伯甫於2019年9月首度開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，沙國王室近年來推動經濟改革，期能減少對石油的經濟依賴，而開發旅遊資源與發展娛樂事業正是改革計劃的核心部分。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，首度將VIVELAND的場地型娛樂體驗模式引進中東地區的沙烏地阿拉伯，在Xtra life體驗店中，一共將配備使用超過70組VIVE Pro McLaren Limited Edition頭盔，而VIVELAND專區中規劃有9個不同的遊玩主題區域、以多人連線遊戲為主；由於VR秘室逃脫遊戲已成為全球玩家最喜愛的遊樂園主題項目之一，之後也計畫會在當地陸續推出大型VR密室逃脫遊戲。

目前HTC VIVELAND除台北、高雄、香港荃灣外，2020年國外的布局也會是一大重點，除現在已經確定的沙烏地阿拉伯，據悉，杜拜也在洽談中，宏達電很看好東南亞、中東等市場VR的發展潛力。

宏達電表示，VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum，此款最新上市遊戲由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理，支援2至6人連線遊玩，1月3日起於台北三創生活園區的VIVELAND、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND及香港荃灣的VIVELAND、台港三地同步上線。

(時報資訊)